Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hinweis auf eine Schusswaffe - Handyhülle löst Polizeieinsatz aus

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Dienstag, den 4. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 18:35 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über eine weibliche Reisende in einem Intercityexpress informiert, welche eine Schusswaffe mit sich führen soll. Der relevante Zug befand sich auf der Fahrt von Berlin in Richtung München. Verständigte Einsatzkräfte der Landespolizei und des Bundespolizeirevieres Halle fuhren umgehend, mit Blaulicht und Martinshorn, zum Hauptbahnhof Bitterfeld. Dort kam der Express um 19:16 Uhr auf Gleis vier an. Die Bahnsteige wurden durch Kräfte der Landespolizei und Mitarbeiter der Bahnsicherheit geräumt und freigehalten. Anschließend gingen Einsatzkräfte an und in den Zug und konnten kurze Zeit später Entwarnung geben. Die 31-Jährige verhielt sich kooperativ. Auf dem Tisch vor ihr lag ein Handy in einer Hülle. Diese hatte auf der Rückseite das Aussehen einer echten Schusswaffe. Für die Hinweisgeberin erweckte es dadurch den Anschein eben einer solchen. Die türkische Staatsangehörige wurde aus dem Zug geführt, belehrt sowie ihre Identität zweifelsfrei festgestellt. Eine Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen verlief negativ. Jene, für den Polizeieinsatz sorgende, Handyhülle wurde sichergestellt. Zudem erhielt die Frau eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wurde von der Weiterfahrt im Intercityexpress ausgeschlossen.

