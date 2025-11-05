PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hinweis auf eine Schusswaffe - Handyhülle löst Polizeieinsatz aus

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Dienstag, den 4. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 18:35 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über eine weibliche Reisende in einem Intercityexpress informiert, welche eine Schusswaffe mit sich führen soll. Der relevante Zug befand sich auf der Fahrt von Berlin in Richtung München. Verständigte Einsatzkräfte der Landespolizei und des Bundespolizeirevieres Halle fuhren umgehend, mit Blaulicht und Martinshorn, zum Hauptbahnhof Bitterfeld. Dort kam der Express um 19:16 Uhr auf Gleis vier an. Die Bahnsteige wurden durch Kräfte der Landespolizei und Mitarbeiter der Bahnsicherheit geräumt und freigehalten. Anschließend gingen Einsatzkräfte an und in den Zug und konnten kurze Zeit später Entwarnung geben. Die 31-Jährige verhielt sich kooperativ. Auf dem Tisch vor ihr lag ein Handy in einer Hülle. Diese hatte auf der Rückseite das Aussehen einer echten Schusswaffe. Für die Hinweisgeberin erweckte es dadurch den Anschein eben einer solchen. Die türkische Staatsangehörige wurde aus dem Zug geführt, belehrt sowie ihre Identität zweifelsfrei festgestellt. Eine Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen verlief negativ. Jene, für den Polizeieinsatz sorgende, Handyhülle wurde sichergestellt. Zudem erhielt die Frau eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wurde von der Weiterfahrt im Intercityexpress ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 12:28

    BPOLI MD: Helfender wird von 42-Jährigen attackiert, bedroht und beleidigt

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Sonntag, den 2. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 00:20 Uhr über einen Fahrgast in einer S-Bahn informiert, welcher diese nicht verlassen wollte. Eine verständigte Streife begab sich umgehend zum Bahnsteig fünf am Hauptbahnhof Dessau und nahm sich dem Sachverhalt an. Die Bundespolizisten stellten einen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:17

    BPOLI MD: 15-Jährige beim Sprühen "gestört" - Strafanzeige wegen Graffiti

    Wernigerode (ots) - Am Sonntag, den 2. November 2025 bestreiften Beamte der Bundespolizei, kurz nach Mitternacht, den Bahnhof in Wernigerode. Als die Einsatzkräfte diesen verlassen wollten, bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Personen, welche mit Sturmhauben maskiert, im Bereich Ausgang Feldstraße, ein Graffiti sprühten. Als das Duo die Bundespolizisten bemerkte, ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:08

    BPOLI MD: Fahrt ohne Ticket endet mit Haftantritt

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 2. November 2025 fuhr ein 43-Jähriger mit der Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Darüber hinaus beleidigte der Mann die kontrollierende Zugbegleiterin mit ehrverletzenden Worten. Da der Verdacht einer Betrugsstraftat sowie der Beleidigung bestand, wurde die Bundespolizei kontaktiert. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren