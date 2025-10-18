PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß dreier Pkw

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.10.2025 um 17.00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt. Ein 33-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit seinem Pkw die Rhedaer Straße in Fahrtrichtung Am Landhagen. Er beabsichtigte, nach links in die Wiedenbrücker Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 18-jährigen Oelders, der die Rhedaer Straße in Fahrtrichtung Marburg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Mannes aus Rheda-Wiedenbrück gegen den hinter ihm befindlichen Pkw eines 28-jährigen Ennigerlohers geschleudert. Sowohl der Oelder als auch seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.500 Euro.

