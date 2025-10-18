Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.10.2025 um 10.37 Uhr kam es an der Kreuzung Von-Galen-Straße / Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 24-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Damaschkestraße in Fahrtrichtung Windhorststraße. Zeitgleich befuhr eine 26-jährige Ahlenerin mit ihrem Fahrzeug die Von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Schorlemer Straße. Im Kreuzungsbereich übersah die Beckumerin die Ahlenerin und es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Die Beckumerin sowie ein dreijähriges Kind, welches sich ebenfalls in ihrem Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro.

