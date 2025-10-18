PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.10.2025 um 10.37 Uhr kam es an der Kreuzung Von-Galen-Straße / Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 24-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Damaschkestraße in Fahrtrichtung Windhorststraße. Zeitgleich befuhr eine 26-jährige Ahlenerin mit ihrem Fahrzeug die Von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Schorlemer Straße. Im Kreuzungsbereich übersah die Beckumerin die Ahlenerin und es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Die Beckumerin sowie ein dreijähriges Kind, welches sich ebenfalls in ihrem Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:21

    POL-WAF: Telgte. Einbrecher entdeckt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.10.2025 brachen drei Unbekannte zwischen 18.55 Uhr und 19.00 Uhr in ein Reihenhaus auf der Straße Am Knapp in Telgte ein. Die Vermieterin kam zufällig an ihrem Haus vorbei. Da das Haus aktuell nicht bewohnt ist, kam ihr die eingeschaltete Beleuchtung verdächtig vor. Als die Telgterin die Haustür aufschob, stellte sie das Trio fest. Dieses flüchtete unerkannt auf die Winkhausstraße ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:11

    POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines schwarzen Autos gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Autos, der im Verdacht steht, am Donnerstag, 16.10.2025, 21.10 Uhr auf der Bülstraße in Warendorf gegen einen schwarzen Audi E-Tron gefahren zu sein. An dem Audi, der auf dem Parkplatz stand, entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem verdächtigen schwarzen Pkw und/oder Fahrer machen? Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren