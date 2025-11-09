PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Ladendiebstahl - 43-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Halle (Saale) (ots)

Am Freitagmorgen, den 7. November 2025 bemerkte ein Ladendetektiv eines in der Mall des Hauptbahnhofes Halle (Saale) befindenden Lebensmittelgeschäftes um 09:00 Uhr einen Diebstahl und verständigte daraufhin das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Als sie dort eintrafen, verließ ein verdächtiger Mann das Geschäft, ohne das erforderliche Entgelt für seine Waren zu entrichten und wurde durch den Detektiv im Bereich der Bahnhofsmall gestellt. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 43-Jährige aggressiv und verweigerte zunächst die Herausgabe des Diebesguts sowie die Angabe seiner Personalien. Während der Durchsuchung seiner selbst sowie seiner Sachen leistete er Widerstand, versuchte sich loszureißen und sich den Maßnahmen zu entziehen. Die Beamten mussten ihm Handfesseln anlegen und brachten den Algerier in die Diensträume der Bundespolizei. Dort fanden sie das Diebesgut, unter anderem Lebensmittel und Tiernahrung, die der Mann unter seiner Kleidung versteckte. Zudem stellte sich heraus, dass der er keine gültigen Ausweispapiere besitzt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Während der Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Gegen den 43-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, versuchter Körperverletzung sowie unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei schreitet gegen 36-Jährigen im ICE ein

    Bitterfeld-Wolfen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in einem ICE, der von Berlin nach München unterwegs war, zu einem Einsatz der Bundespolizei. Um 15:35 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dessau über einen aggressiven Fahrgast in eben diesem Zug informiert, der ohne gültigen Fahrausweis reiste und Mitreisende belästigte. Eine Streife der Bundespolizei verlegte daraufhin umgehend zum Bahnhof Bitterfeld, an dem der ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Hinweis auf eine Schusswaffe - Handyhülle löst Polizeieinsatz aus

    Bitterfeld-Wolfen (ots) - Am Dienstag, den 4. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 18:35 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über eine weibliche Reisende in einem Intercityexpress informiert, welche eine Schusswaffe mit sich führen soll. Der relevante Zug befand sich auf der Fahrt von Berlin in Richtung München. Verständigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren