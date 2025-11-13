Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Personenkontrolle führt zur Festnahme eines per Haftbefehl Gesuchten

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 12. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 19:55 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) eine männliche Person. Die anschließende Überprüfung der ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei ergab, dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) per Haftbefehl gesucht wird. Im Januar 2025 wurde gegen den burkinischen Staatsangehörigen durch das Amtsgericht Halle (Saale) ein Strafbefehl wegen Beleidigung erlassen. Demzufolge hätte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zu zahlen gehabt, beziehungsweise hätte 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen sollen. Da sich der Verurteilte jedoch nicht der ergangenen Ladung zum Strafantritt stellte, erging im Oktober 2025 seitens der Staatsanwaltschaft der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen hat. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert. Darüber hinaus hielt sich der Mann bis zur Kontrolle, trotz bestehendem Hausverbot, im Hauptbahnhof Halle (Saale) auf, so dass gegen ihn nun auch noch ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell