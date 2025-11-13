PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Personenkontrolle führt zur Festnahme eines per Haftbefehl Gesuchten

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 12. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 19:55 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) eine männliche Person. Die anschließende Überprüfung der ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei ergab, dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) per Haftbefehl gesucht wird. Im Januar 2025 wurde gegen den burkinischen Staatsangehörigen durch das Amtsgericht Halle (Saale) ein Strafbefehl wegen Beleidigung erlassen. Demzufolge hätte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zu zahlen gehabt, beziehungsweise hätte 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen sollen. Da sich der Verurteilte jedoch nicht der ergangenen Ladung zum Strafantritt stellte, erging im Oktober 2025 seitens der Staatsanwaltschaft der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen hat. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert. Darüber hinaus hielt sich der Mann bis zur Kontrolle, trotz bestehendem Hausverbot, im Hauptbahnhof Halle (Saale) auf, so dass gegen ihn nun auch noch ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei stellt drei mutmaßliche Ladendiebe

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 8. November 2025 um 19:00 Uhr informierte ein Ladendetektiv, aus einem nahegelegenen Ladengeschäft der Innenstadt, eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) über eine kurz zuvor stattgefundene Diebstahlshandlung, die per Videoüberwachung aufgezeichnet wurde. Er konnte Bilder der drei Tatverdächtigen vorzeigen, die durch die Beamten an alle vor Ort im Dienst ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Nach Ladendiebstahl - 43-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

    Halle (Saale) (ots) - Am Freitagmorgen, den 7. November 2025 bemerkte ein Ladendetektiv eines in der Mall des Hauptbahnhofes Halle (Saale) befindenden Lebensmittelgeschäftes um 09:00 Uhr einen Diebstahl und verständigte daraufhin das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Als sie dort eintrafen, verließ ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren