PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt drei mutmaßliche Ladendiebe

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 8. November 2025 um 19:00 Uhr informierte ein Ladendetektiv, aus einem nahegelegenen Ladengeschäft der Innenstadt, eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) über eine kurz zuvor stattgefundene Diebstahlshandlung, die per Videoüberwachung aufgezeichnet wurde. Er konnte Bilder der drei Tatverdächtigen vorzeigen, die durch die Beamten an alle vor Ort im Dienst befindlichen Streifen am Hauptbahnhof Halle (Saale) weitergeleitet wurden. Um 21:35 Uhr baten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn nach Zeugenhinweis das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um Unterstützung bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof. Drei Männer hatten dort Waren entnommen und direkt im Geschäft verzehrt. Bei Eintreffen der Streife stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass es sich bei den vermeintlichen Dieben augenscheinlich um dieselben Männer handelte, die der Ladendetektiv zuvor gesucht hatte. Die drei Algerier wurden zur Klärung des Sachverhaltes und für Durchsuchungsmaßnahmen in die Diensträume der Bundespolizei mitgenommen. Hierbei fiel auf, dass diese Damenjacken trugen, an denen die Preisschilder noch an den Innenseiten angebracht waren. Darunter verbarg sich die Kleidung, die auf den Bildern der Überwachungskamera aus dem Diebstahl im Stadtgebiet zu sehen war. Die Männer im Alter von 24 und 22 Jahren wurden nach erfolgter Identitätsfeststellung eingehend belehrt und erhielten jeweils Strafanzeigen wegen Diebstahls. Das entwendete Diebesgut wurde in Absprache mit der zuständigen Landespolizei sichergestellt. Danach wurde der Vorgang an diese zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Nach Ladendiebstahl - 43-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

    Halle (Saale) (ots) - Am Freitagmorgen, den 7. November 2025 bemerkte ein Ladendetektiv eines in der Mall des Hauptbahnhofes Halle (Saale) befindenden Lebensmittelgeschäftes um 09:00 Uhr einen Diebstahl und verständigte daraufhin das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Als sie dort eintrafen, verließ ein ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei schreitet gegen 36-Jährigen im ICE ein

    Bitterfeld-Wolfen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in einem ICE, der von Berlin nach München unterwegs war, zu einem Einsatz der Bundespolizei. Um 15:35 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dessau über einen aggressiven Fahrgast in eben diesem Zug informiert, der ohne gültigen Fahrausweis reiste und Mitreisende belästigte. Eine Streife der Bundespolizei verlegte daraufhin umgehend zum Bahnhof Bitterfeld, an dem der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren