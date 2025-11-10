Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt drei mutmaßliche Ladendiebe

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 8. November 2025 um 19:00 Uhr informierte ein Ladendetektiv, aus einem nahegelegenen Ladengeschäft der Innenstadt, eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) über eine kurz zuvor stattgefundene Diebstahlshandlung, die per Videoüberwachung aufgezeichnet wurde. Er konnte Bilder der drei Tatverdächtigen vorzeigen, die durch die Beamten an alle vor Ort im Dienst befindlichen Streifen am Hauptbahnhof Halle (Saale) weitergeleitet wurden. Um 21:35 Uhr baten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn nach Zeugenhinweis das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um Unterstützung bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof. Drei Männer hatten dort Waren entnommen und direkt im Geschäft verzehrt. Bei Eintreffen der Streife stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass es sich bei den vermeintlichen Dieben augenscheinlich um dieselben Männer handelte, die der Ladendetektiv zuvor gesucht hatte. Die drei Algerier wurden zur Klärung des Sachverhaltes und für Durchsuchungsmaßnahmen in die Diensträume der Bundespolizei mitgenommen. Hierbei fiel auf, dass diese Damenjacken trugen, an denen die Preisschilder noch an den Innenseiten angebracht waren. Darunter verbarg sich die Kleidung, die auf den Bildern der Überwachungskamera aus dem Diebstahl im Stadtgebiet zu sehen war. Die Männer im Alter von 24 und 22 Jahren wurden nach erfolgter Identitätsfeststellung eingehend belehrt und erhielten jeweils Strafanzeigen wegen Diebstahls. Das entwendete Diebesgut wurde in Absprache mit der zuständigen Landespolizei sichergestellt. Danach wurde der Vorgang an diese zur weiteren Bearbeitung übergeben.

