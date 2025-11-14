PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Werkzeugkoffer entwendet: 45-Jähriger nach Zeugenhinweis identifiziert

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 13. November 2025, wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg zur Mittagszeit durch eine Zeugin über einen Diebstahl am Hauptbahnhof Magdeburg informiert. Umgehend begab sich eine Streife zum Willy-Brandt-Platz, auf dem die Hinweisgeberin den Beamten ihre Beobachtungen schilderte. Demnach hatte sie aus dem Pausenraum ihrer Verkaufseinrichtung heraus gesehen, wie ein unbekannter Mann sich einem Fahrzeug der Deutschen Bahn näherte und von dessen Ladefläche ein Akkuschrauberset in Form eines Werkzeugkoffers entnahm. Anschließend entfernte sich der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Die Zeugin alarmierte daraufhin die Bundespolizei und übermittelte eine präzise Personenbeschreibung. Der betroffene Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurde am Fahrzeug angetroffen und über den Vorfall informiert. Eine Überprüfung bestätigte den Diebstahl des Werkzeugkoffers. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde anhand der Täterbeschreibung das Videomaterial des Videoüberwachungssystems ausgewertet. Dabei konnte der Tatverdächtige im Bereich des Ein- und Ausgangbereiches des Hauptbahnhofes erkannt werden. Um 16:10 Uhr bemerkte ein Bundespolizist die gesuchte Person beim Betreten eines Supermarktes im Hauptbahnhof. Der 45-Jährige wurde kontrolliert und zur Feststellung seiner Identität sowie weiterer Maßnahmen in die Diensträume der Bundespolizei gebracht. In enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Magdeburg und dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde beim zuständigen Gericht ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung bewirkt. Dieser wurde durch Kräfte der Landespolizei erfolgreich vollzogen. Im Keller des Deutschen konnte das entwendete Werkzeug schließlich aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 45-Jährigen wird nun in Strafverfahren wegen Diebstahls geführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

