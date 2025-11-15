PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger ohne Ticket leistet Widerstand

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 14. November 2025 um 02:11 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden in der S-Bahn von Leipzig nach Halle (Saale), der kein Ticket für diese Fahrt vorweisen konnte. Er verweigerte eine Identitätsfeststellung und machte auf Nachfrage falsche Angaben zu seiner Person. Erst als die Einsatzkräfte ihm eine Durchsuchung zum Auffinden von Ausweisdokumenten eröffneten, überreichte der 18-Jährige ihnen einen gültigen Personalausweis. Während der Kontrolle folgte er den Anweisungen der Bundespolizisten nur widerwillig und widersetzte sich im weiteren Verlauf der Art, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Nach erfolgter Eröffnung des Tatvorwurfes und einer Belehrung wurde der Deutsche aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Auf dem Weg vom Bahnsteig zur Haupthalle bedrohte er die Einsatzkräfte, was dazu führte, dass diese zu den Anzeigen wegen falscher Namensangabe, Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auch noch eine weitere aufgrund der Bedrohung fertigten. Gelernt hat der junge Mann dabei allerdings nichts. Um 05:49 Uhr wurde er in der Regionalbahn von Naumburg (Saale) nach Saalfeld (Saale) erneut bei einer Leistungserschleichung festgestellt und diese zur Anzeige gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 18:28

    BPOLI MD: 43-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

    Hauptbahnhof Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 14. Oktober 2025 um 12:55 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person, welche sich mit einem Foto seines vorläufigen Personalausweises identifizierte. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:24

    BPOLI MD: Fahrt ohne Ticket endet hinter Gittern

    Hauptbahnhof Stendal (ots) - Am Freitag, den 14. November 2025 fuhr ein 46-Jähriger mit dem Intercity-Express von Berlin nach Stendal, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Mann nach Ankunft des Zuges, um 06:35 Uhr, am Hauptbahnhof Stendal fest und nahm ihn zur zweifelsfreien Feststellung der Identität in die Diensträume mit. Bei der sich anschließenden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:03

    BPOLI MD: Werkzeugkoffer entwendet: 45-Jähriger nach Zeugenhinweis identifiziert

    Magdeburg (ots) - Am Donnerstag, den 13. November 2025, wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg zur Mittagszeit durch eine Zeugin über einen Diebstahl am Hauptbahnhof Magdeburg informiert. Umgehend begab sich eine Streife zum Willy-Brandt-Platz, auf dem die Hinweisgeberin den Beamten ihre Beobachtungen schilderte. Demnach hatte sie aus dem Pausenraum ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren