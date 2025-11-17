PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 67-Jähriger wird gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 16. November 2025 kontrollierte um 11:00 Uhr eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Magdeburg einen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Haftbefehl suchte. Wegen Diebstahls verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den 67-jährigen Deutschen im Juni 2025 zu einer Geldstrafe von 2400 Euro beziehungsweise zu 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Verurteilte seine Strafe nicht antrat, erließ die Magdeburger Staatsanwaltschaft vor einer Woche den Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Mann diesen, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten auch ein Springmesser fest. Dieses wurde sichergestellt. Da der Mann den haftabwendenden Betrag von insgesamt 2400 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 60 Tagen anzutreten. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls. Darüber hinaus erhält der Mann eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 18:31

    BPOLI MD: 18-Jähriger ohne Ticket leistet Widerstand

    Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots) - Am Freitag, den 14. November 2025 um 02:11 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden in der S-Bahn von Leipzig nach Halle (Saale), der kein Ticket für diese Fahrt vorweisen konnte. Er verweigerte eine Identitätsfeststellung und machte auf Nachfrage falsche Angaben zu seiner Person. Erst als die Einsatzkräfte ihm eine Durchsuchung zum Auffinden von ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:28

    BPOLI MD: 43-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

    Hauptbahnhof Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 14. Oktober 2025 um 12:55 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person, welche sich mit einem Foto seines vorläufigen Personalausweises identifizierte. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:24

    BPOLI MD: Fahrt ohne Ticket endet hinter Gittern

    Hauptbahnhof Stendal (ots) - Am Freitag, den 14. November 2025 fuhr ein 46-Jähriger mit dem Intercity-Express von Berlin nach Stendal, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Mann nach Ankunft des Zuges, um 06:35 Uhr, am Hauptbahnhof Stendal fest und nahm ihn zur zweifelsfreien Feststellung der Identität in die Diensträume mit. Bei der sich anschließenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren