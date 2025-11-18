Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Freund zahlt offenen Betrag für Gesuchten

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 15. November 2025, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:00 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Die Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Haftbefehl nach dem 34-Jährigen suchte. Hintergrund war eine Entscheidung des Amtsgerichts Dessau-Roßlau aus April dieses Jahres, in der der Mann zur Zahlung von 100 Euro, aufgrund einer begangenen Ordnungswidrigkeit, verpflichtet worden war. Da er diese Geldauflage weder beglich noch der anschließenden Ladung zur Erzwingungshaft Folge leistete, wurde ein viertägiger Erzwingungshaftbefehl durch die benannte Staatsanwaltschaft erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann den Haftbefehl und brachten ihn für die weiteren Maßnahmen in die Diensträume der Bundespolizei am Bahnsteig 1. Im Rahmen einer routinemäßigen Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich ein verbotenes Messer auf, das sichergestellt wurde. Um die sofortige Haft abzuwenden, bat der Deutsche einen Freund um Unterstützung. Dieser begab sich daraufhin zu einer Polizeidienststelle in Leipzig und zahlte den geforderten Betrag ein. Durch die Begleichung der offenen Geldauflage konnte die Verbringung des Mannes in eine Justizvollzugsanstalt abgewendet werden. Die Beamten informierten abschließend die ausschreibende Behörde und fertigten zusätzlich eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

