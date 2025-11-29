Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Pfaffengrund - Pkw-Brand auf Firmengelände - PM Nr. 2

Heidelberg/Pfaffengrund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, zu einem Brandgeschehen auf einem Firmengelände im Bereich der Eppelheimer Straße in Heidelberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, geriet ein auf dem Gelände abgestellter Pkw aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand, der im weiteren Verlauf auf mehrere danebenstehende Fahrzeuge übergriff. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert, dass insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter auch ein Boot mit Anhänger, durch das Brandgeschehen und die starke Hitzeentwicklung, zumindest teilweise beschädigt wurden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr bis gegen 08:00 Uhr vollständig gelöscht. Der in Vollbrand stehende Pkw brannte dabei vollständig aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

