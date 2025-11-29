PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Pfaffengrund - Pkw-Brand auf Firmengelände - PM Nr. 2

Heidelberg/Pfaffengrund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, zu einem Brandgeschehen auf einem Firmengelände im Bereich der Eppelheimer Straße in Heidelberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, geriet ein auf dem Gelände abgestellter Pkw aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand, der im weiteren Verlauf auf mehrere danebenstehende Fahrzeuge übergriff. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert, dass insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter auch ein Boot mit Anhänger, durch das Brandgeschehen und die starke Hitzeentwicklung, zumindest teilweise beschädigt wurden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr bis gegen 08:00 Uhr vollständig gelöscht. Der in Vollbrand stehende Pkw brannte dabei vollständig aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 08:48

    POL-MA: Schwetzingen / RNK - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

    Schwetzingen / RNK (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen, kurz vor 06:30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im Bereich der Gustav-Stresemann-Straße in Schwetzingen. Hierbei entwickelte sich, nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses ein Brandgeschehen, dass schnell zu einer ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:18

    POL-MA: Schwetzingen / RNK - Betrunken mit dem LKW unterwegs

    Schwetzingen / RNK (ots) - Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen LKW (40-Tonner), der von der Autobahn A5 kommend, auf die B 535 in Richtung Schwetzingen fuhr und durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen konnte bei dem 31-jährigen Lkw-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren