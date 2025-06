POL-WAF: Warendorf. Tuningtreffen verläuft friedlich

Warendorf (ots) - Ein blauer VW Passat ist in der Nacht zu Freitag (27.06.2025) in Oelde gestohlen worden. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-KJ 802 stand in der Franz-Ramesohl-Straße an einem Wohnhaus, als es von unbekannten Tätern gestohlen wurde. Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Pkw an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

