POL-MA: Zuzenhausen/RNK: Fahrzeug gerät auf L549 alleinbeteiligt ins Schleudern - PM Nr. 1
Zuzenhausen/RNK (ots)
Gegen 18:35 Uhr gerät ein Fahrzeug auf der L549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Weitere Informationen liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor. Es wird nachberichtet.
