POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Neckarauer Straße - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Es kam gegen 01:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neckarauer Straße. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell