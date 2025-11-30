PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Neckarauer Straße - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Es kam gegen 01:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neckarauer Straße. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

