POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Zeuge meldet unsichere Fahrweise eines Autofahrers

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Samstagabend gegen 20:15 Uhr einen Fahrzeugführer, der auf der K 4115 in Richtung Eberbach durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das besagte Fahrzeug kurze Zeit später am Ortseingang Igelsbach (Eberbach) einer Kontrolle unterziehen. Noch während der Kontrolle gab der 32-jährige Fahrer zu, dass er etwas getrunken habe und noch nie im Besitz eines Führerscheins war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Darüber hinaus konnte durch die Polizeistreife festgestellt werden, dass das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen ausgestattet war.

Der 32-jährige Mann muss sich nun für gleich mehrere Straftaten verantworten, mitunter wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

