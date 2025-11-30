PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter greift 17-Jährigen mit Pfefferspray an - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Täter griff am frühen Sonntagmorgen einen 17-jährigen Jugendlichen mit einem Pfefferspray an.

Der Jugendliche befand sich gegen 01:00 Uhr mit Bekannten auf der Dossenheimer Landstraße, als eine unbekannte Person auf ihn zutrat, ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte und ihm einem Schlag ins Gesicht versetzte. Noch während der 17-Jährige andere Personen um Hilfe bat, flüchtete die unbekannte Person. Über Art und Schwere der erlittenen Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Hinweise auf den Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

