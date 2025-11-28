Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Donnerstagmittag (27.11., 14.05 Uhr) befuhr ein 24-jähriger Mann aus Halle (Westf.) mit einem Motorrad die Bahnhofstraße in Richtung Mühlenstraße. Zeitgleich bog ein 70-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda Oktavia von einer Zufahrt an der Straße An der Jüpke nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell