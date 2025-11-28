Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-Jähriger kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (27.11., 23.11 Uhr) befuhr ein 22-jähriger Rietberger die Neuenkirchener Straße und kam nach jetzigem Stand der Ermittlungen in Höhe der Straße Zum Sporkfeld nach rechts von der Straße ab. Dabei touchierte er mit seinem Renault einen Baum. Durch den Unfall zog sich der 22-Jährige schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine entsprechende Blutprobe wurde ihm abgenommen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell