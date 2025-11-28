PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter raubt Handtasche

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein bislang unbekannter Täter entrissen einer 86-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin am Donnerstag (27.11., 15.00 Uhr) an der Lippstädter Straße in Höhe der Drogostraße die Handtasche. Dabei fiel die Dame zu Boden. Der Tatverdächtige fuhr mit dem Fahrrad davon. Der Mann trug eine mittelblaue Jacke.

Es handelt sich um eine braune Ledertasche.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

