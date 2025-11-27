Polizei Gütersloh

POL-GT: Zum Start in die Weihnachtssaison 2025 - Hinweise der Polizei

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh wird in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Ordnungsämtern auf den Weihnachtsmärkten im Kreis präsent sein. Somit stärkt die Polizei das Sicherheitsgefühl der Menschen in den Städten. Wir weisen abermals darauf hin, dass auf Volksfesten, Märkten und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen das Führen jeglicher Messer verboten ist. Polizeibeamte dürfen auf Weihnachtsmärkten Personen kurzeitig anhalten, befragen, sie durchsuchen und mitgeführte Taschen zur Auffindung von Messern oder anderen gefährlichen Gegenständen sichten.

Über das Messerverbot hinaus, wird die Polizei insbesondere ein Auge auf Taschendiebe haben.

Bewahren Sie Geldbörsen, Kreditkarten und wichtige Papiere in geschlossenen Innentaschen auf. Ungeeignet sind Hosen- oder Außentaschen. Zudem sollten Sie Ihre Taschen niemals außer Augen lassen. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist in diesen Situationen sicherlich angebracht. Manche Täter beobachten ihre späteren Opfer, bevor sie tätig werden. Passen Sie von daher nicht nur auf Ihre Geldbörse etc. auf, sondern lassen sie niemanden sehen, wieviel Geld sie an einem Bankautomaten abgehoben haben. Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren und informieren sie die Polizei. Dort können die Karten für das elektronische Lastschriftverfahren (Bezahlen ohne PIN) gesperrt werden.

Sollten Sie Verdächtiges beobachten, sprechen Sie uns an oder wählen Sie im Ernstfall die 110.

