POL-GT: Falsche Bankmitarbeiter - Öffentlichkeitsfahndung mit Originalbild

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mitte Oktober gelangten Betrüger an die Debitkarte samt PIN einer Seniorin. Anschließend setzten sie die Karten ein und hoben Bargeld ab. Eine Person konnte dabei gefilmt werden. Das Foto des ca. 25-jährigen Mannes ist auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/187372

Der Mann trug eine schwarze Trainingsjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe der Marke New Balance. Er hat schwarze, lockige Haare und eine kräftige Statur.

Hinweise und Angaben zu der Person auf dem Bild nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

