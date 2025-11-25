Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher an der Schlossstraße - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Im Ortsteil Schloß Holte brachen bislang unbekannte Täter am frühen Samstagabend (22.11.) in ein Einfamilienhaus an der Schlossstraße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 18.00 - 20.00 Uhr. Der Tatort liegt zwischen der Holter Straße und der Dechant-Brill-Straße. Die Einbrecher gelangten in das Wohnhaus, nachdem sie ein Kellerfenster aufgehebelt hatten. Derzeitigen Feststellungen zufolge wurde Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell