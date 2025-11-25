Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 25.11.2025 wurde der Polizei Gütersloh gegen 02:30 Uhr ein Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Englischen Strasse in Gütersloh gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Brand in einem Wohnraum im Erdgeschoß festgestellt werden. Das Feuer wurde durch Kräfte der Feuerwehr Gütersloh gelöscht. Durch den bei dem Brand entstandenen Rauch wurde eine Person vermutlich leicht verletzt. Sie wurde nach einer Erstbehandlung am Einsatzort zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt. Die übrigen im Objekt aufhältigen Personen blieben unverletzt. Durch den Brand ist das Gebäude der Jugendhilfeeinrichtung nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der Einrichtung werden bis auf weiteres alternativ untergebracht. Die Ermittlungen der Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern an. Zu diesem Zweck wurde der Brandort beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

