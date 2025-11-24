Polizei Gütersloh

POL-GT: Computer aus Tanzschule gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitag (21.11., 23.30 Uhr) und Samstag (22.11., 06.00 Uhr) gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Tanzschule an der Kirchstraße. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Computer. Wie die Täter in das Objekt gekommen sind, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

