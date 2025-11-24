PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwoch (26.11., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an den Kastanien, Standort Varensell, die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Schulstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Mittwoch begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:24

    POL-GT: Einbruch an der Bahnhofstraße in Verl

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Samstag (22.11., 17.15 Uhr - 22.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße ein. Gestohlen wurde Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:15

    POL-GT: Wohnungseinbruch in Halle (Westf.)

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Samstagabend (22.11., 23.35 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Langen Straße ein. Sie gelangten über den Balkon in die Wohnung. Diese durchsuchten sie. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Täter über das Hausdach auf den Balkon. Zeugen bemerkten zwei Personen in der Umgebung. Eine von ihnen war ca. 30-40 Jahre ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 15:22

    POL-GT: Benzstraße - 70-Jährige bei Unfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Donnerstagnachmittag (20.11., 16.45 Uhr) verunfallte eine 70-jährige Opel-Fahrerin auf der Benzstraße. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Die Rheda-Wiedenbrückerin befuhr die Benzstraße in Richtung Heinrich-Heineke Straße. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie in Höhe eines Wendehammers auf einen am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren