Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Samstagabend (22.11., 23.35 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Langen Straße ein. Sie gelangten über den Balkon in die Wohnung. Diese durchsuchten sie. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Täter über das Hausdach auf den Balkon. Zeugen bemerkten zwei Personen in der Umgebung. Eine von ihnen war ca. 30-40 Jahre alt und hatte den Angaben nach ein sudosteuropäisches Aussehen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer hat rund um den Tatzeitraum weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

