POL-GT: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Verl (MK) - Am Donnerstagmorgen (20.11., 09.00 Uhr) stürzte ein 66-jähriger Verler mit seinem Fahrrad aufgrund von Straßenglätte, als er die Rolandstraße in Richtung Paderborner Straße befuhr. Der durch Zeugen verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.
