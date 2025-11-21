PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Donnerstagmorgen (20.11., 09.00 Uhr) stürzte ein 66-jähriger Verler mit seinem Fahrrad aufgrund von Straßenglätte, als er die Rolandstraße in Richtung Paderborner Straße befuhr. Der durch Zeugen verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

  • 20.11.2025 – 11:35

    POL-GT: Einbruch in Lagerhalle an der Max-Planck-Straße

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Aus einer Lagerhalle an der Max-Planck-Straße im Industriegebiet Marienfeld haben bislang unbekannte Täter von Dienstag auf Mittwoch (18.11., 18.00 Uhr - 19.11., 05.20 Uhr) mehrere Hundert Meter Starkstromkabel gestohlen. Die Einbrecher gelangten durch ein eingeschlagenes Hallenfenster in das Lager. Für den Abtransport wurde ein bislang unbekanntes Fahrzeug genutzt. Die Polizei ...

  • 20.11.2025 – 11:21

    POL-GT: 27-Jähriger lernt nicht - Blutprobe abgenommen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein Cupra-Fahrer, welche eine baustellenbedingte Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung nutzte, weckte am Donnerstagmorgen (20.11., 01.00 Uhr) die Aufmerksamkeit der Polizei. Als der Mann auf der Brockhänger Straße kontrolliert werden sollte, fuhr er an den Straßenrand, stieg er aus seinem Wagen und rannte davon. In dem Auto stellten die Beamten Betäubungsmittel und ...

