POL-GT: Einbruch in Lagerhalle an der Max-Planck-Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Aus einer Lagerhalle an der Max-Planck-Straße im Industriegebiet Marienfeld haben bislang unbekannte Täter von Dienstag auf Mittwoch (18.11., 18.00 Uhr - 19.11., 05.20 Uhr) mehrere Hundert Meter Starkstromkabel gestohlen. Die Einbrecher gelangten durch ein eingeschlagenes Hallenfenster in das Lager. Für den Abtransport wurde ein bislang unbekanntes Fahrzeug genutzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

