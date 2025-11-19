Polizei Gütersloh

POL-GT: Wichtige Zeugen für Ermittlungsverfahren der Kripo gesucht - Mann meldet sich nach Presseveröffentlichung

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.)/ Bielefeld (FK) - Nachdem durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh ein Zeugenaufruf veröffentlicht worden war, erhielt die Polizei am Dienstagabend (18.11.) eine wichtige Information. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6160945 Am frühen Mittwochmorgen (12..11.) vergangener Woche wurde die Polizei über eine alkoholisierte und teilweise desorientierte 22-jährige Bulgarin in einem Garten am Meyerfeld in Werther informiert. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau in einem Wohnhaus unweit des Meyerfelds von zwei bis dahin unbekannten Männern körperlich misshandelt und sexuell belästigt worden war. Der Ende 40-jährige Mann aus Werther gab an, dass er die 22-Jährige am Bielefelder Hauptbahnhof kennengerlernt habe. Gemeinsam und nach vorheriger Absprache sei man dann nach Werther gefahren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Geschehen in der Nacht dauern an. Dazu gehören auch die Ermittlungen zu einem weiteren Mann in der Wohnung.

