Polizei Gütersloh

POL-GT: Wichtige Zeugen für Ermittlungsverfahren der Kripo gesucht

Gütersloh (ots)

Werther(Westf.) / Bielefeld (FK) - Vergangenen Mittwoch (12.11., 06.30 Uhr) trafen Zeugen eine alkoholisierte und teilweise desorientierte 22-jährige Bulgarin in einem Garten am Meyerfeld in Werther an. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 22-Jährige im Verlauf des vorausgegangenen Abends, bzw. in der Nacht am Bahnhof in Bielefeld zu zwei Männern in ein weißes Auto gestiegen war. Anschließend sei man gemeinsam nach Werther in ein Haus gefahren. Dort kam gemäß der Angaben zu körperlichen Übergriffen und sexuellen Belästigungen. Nachdem die Frau aus der Wohnung flüchten konnte, trafen die Zeugen sie dem Garten an. Der Tatort soll fußläufig wenige Minuten entfernt sein. In der Wohnung soll neben den beiden Männern noch ein größerer Hund gewesen sein.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: 1.Person: über 30 Jahre alt, kräftige Statur und blonde Haare. Am Hals war er bis zum Kopf hoch auffällig tätowiert. Er war hell bekleidet. 2.Person: Schmaler als die 1. Person und blaue Augen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sind durch die Kripo Gütersloh eingeleitet worden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Fall geben? Wer kann Angaben zu einer Anbahnung am Bahnhof in Bielefeld machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

