Polizei Gütersloh

POL-GT: Behörden gemeinsam unterwegs - Kooperative Kontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wiederholt fanden Freitagabend (14.11.) kooperative Kontrollen im Gütersloher Stadtgebiet statt. Beteiligt waren am vergangenen Freitag das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld, das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh und die Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh. Zwischen 19.30 Uhr und 01.00 Uhr wurden mehrere Kioske, Bars und Imbisse aufgesucht.

Die kontrollierten Personen zeigten sich überwiegend kooperativ. Dennoch wurden auch in wiederholt aufgesuchten Lokalitäten Verstöße festgestellt.

In einem zu Beginn der Kontrollen aufgesuchten Imbiss wurde die Lebensmittelüberwachung tätig. Der hygienische Zustand der Küche erfordert eine Nachkontrolle. Zudem wurden brandschutzrechtliche Verstöße seitens des Ordnungsamts festgestellt. Auch die Küche eines Imbisses in Spexard weckte das Interesse der Lebensmittelüberwachung. Die Hygienevorschriften werden zeitnah nachkontrolliert.

Aufgrund vorausgegangener Erfahrungen mit illegal aufgestellten Spielautomaten, wurde im weiteren Verlauf des Abends eine Teestube im innerstädtischen Bereich aufgesucht. Auch am Freitag wurden dort drei Spielautomaten vorgefunden, welche illegal aufgestellt worden sind. Sie wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde im Hinterhof einer Bar eine größere Menge Tabakwaren vorgefunden. Es besteht der Verdacht, dass diese illegal gehandelt werden.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde in einer Bar ein vermutlich nicht angemeldeter Mitarbeiter angetroffen. Der Mitarbeiter eines Kioks beabsichtigte genau zum Kontrollzeitpunkt den Laden zu schließen. Dennoch kontrollierten die Beamten das Ladenlokal und stellten eine Kiste unerlaubter Vapes und Snus sicher.

