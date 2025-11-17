PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Alte Verler Straße - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitag (14.11.) gewaltsam Zutritt in eine Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alten Verler Straße verschafft. Die Einbrecher nutzten ein Zeitfenster zwischen 16.45 - 22.30 Uhr. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt wurde, durchsuchten die Täter die Zimmer nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

