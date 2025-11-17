Polizei Gütersloh

POL-GT: Abfallbehälter an der Bleichstraße brennen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagabend (16.11., 23.13 Uhr) brannten mehrere Müllcontainer an der Bleichstraße. Aufgrund der Hitzentwicklung wurde ein Fenster eines angrenzenden Wohnhauses ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zu der Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei eingeleitet. Es werden weitere Zeugen gesucht, welche rund um die Bleichstraße am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell