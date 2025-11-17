Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Schusterstraße

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - In Langenberg brachen bislang unbekannte Täter am Samstag (15.11.) in ein Einfamilienhaus an der Schusterstraße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 13.00 - 20.15 Uhr. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell