Polizei Gütersloh

POL-GT: Ein kleines Zeitfenster reicht unbekannten Einbrechern

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter nutzten am Samstag (15.11.) ein Zeitfenster von 19.10 - 19.45 Uhr und verschafften sich Zutritt in ein Wohnhaus an der Behringstraße. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell