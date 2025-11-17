Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall am Samstagmorgen

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Samstagmorgen (15.11., 08.55 Uhr) befuhr eine 85-jährige Verlerin mit einem Mercedes die Gütersloher Straße in Richtung Verl. Zeitgleich befuhr eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin den rechtsseitig gelegenen Geh- und Radweg an der Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmerinnen, als die Mercedes-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Straße Zum Meierhof abzubiegen. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

