Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall am Samstagmorgen

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Samstagmorgen (15.11., 08.55 Uhr) befuhr eine 85-jährige Verlerin mit einem Mercedes die Gütersloher Straße in Richtung Verl. Zeitgleich befuhr eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin den rechtsseitig gelegenen Geh- und Radweg an der Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmerinnen, als die Mercedes-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Straße Zum Meierhof abzubiegen. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

