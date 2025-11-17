PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen an der Kahlertstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Samstagabend (15.11., 17.30 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Kahlertstraße/ Clausewitzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannte Autofahrer mit einem Fußgänger kollidierte.

Den Erkenntnissen zufolge ging ein 59-jähriger Mann aus Gütersloh zu Fuß auf dem linken Gehweg der Kahlertstraße stadtauswärts und beabsichtigte dabei die Einmündung Clausewitzstraße zu passieren. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Autofahrer die Clauswitzstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Kahlertstraße in Richtung Innenstadt einzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch kollidierten beide Beteiligten. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung und Beobachtung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen oder hat Hinweise auf den beteiligten Autofahrer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

