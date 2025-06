Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag zum Fund eines Leichenteils im Aachener Wald

Aachen (ots)

Am Donnerstag den 08.05.2025 wurde im Aachener Wald ein Leichenteil von einem Spaziergänger aufgefunden. Die Polizei Aachen suchte in den darauffolgenden Tagen weitere Bereiche des Waldgebietes ab und fand nach einem Zeugenhinweis am 12.05.2025 die menschlichen Überreste einer männlichen Person.

Siehe hierzu auch unsere Pressemitteilungen vom 09.05.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6030461 und 13.05.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6033130.

Ein Abgleich mit aktuell vermisst gemeldeten Menschen führte zunächst zu keinem Ergebnis.

Am 01.06.2025 erreichte die Polizei Aachen ein weiterer Hinweis aus der Bevölkerung. Der Hinweis erwies sich als zutreffend und führte zur Identifizierung der aufgefundenen Person. Bei dem Verstorbenen handelt es sich demnach um einen 39-jährigen Mann aus Aachen.

Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Polizei Aachen bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell