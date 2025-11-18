Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizisten entdecken gestohlenes Auto

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (18.11., 07.30 Uhr) stießen Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh auf einen ungewöhnlich abgestellten Fiat Punto auf einem Parkplatz an der Gütersloher Straße in Rheda-Wiedenbrück. Im Zuge erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw in der Nacht zu Dienstag von dem Parkplatz eines Autohauses an der Wiedenbrücker Straße in Gütersloh gestohlen worden war. Zudem wurde während des Diebstahls ein Fiat Tipo auf dem Gelände des Autohauses ebenfalls beschädigt. Möglicherweise sollte auch dieser gestohlen werden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Wiedenbrücker Straße machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell