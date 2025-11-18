POL-GT: Juweliereinbruch scheitert
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Dienstag (18.11., 03.30 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Juwelier an der Strengerstraße einzubrechen. Sie flüchteten, bevor sie in das Geschäft gelangten. Vermutlich weil der akustische und optische Alarm auslöste. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch in der Nacht machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
