Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhauseinbruch in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Montagabend (17.11., 18.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Virchowstraße ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Tür in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Virchowstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell