Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Flachsweg

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Montagnachmittag (17.11., 16.00 Uhr - 18.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in ein Einfamilienhaus am Flachsweg ein. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Ob es einen Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch in Versmold gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell