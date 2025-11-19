PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter belästigt Radfahrerin

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Radfahrer hatte am frühen Dienstagabend (18.11., 17.15 Uhr) im Vorbeifahren eine Radfahrerin auf der Straße Mittelhegge unsittlich berührt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge überholte der Mann nach der Berührung die 21-jährige Frau und setzte sich langsam fahrend vor sie. Die Radfahrerin blieb in der Folge bei einem unbeteiligten Passanten stehen, bis der Täter in unbekannte Richtung weitergefahren war.

Der Radfahrer hatte eine kräftige Statur und trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer oder auch auf den Passanten als Zeugen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

