Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Die Polizei informierte über das Thema Einbruchschutz

Die Polizei Wolfenbüttel informierte am 08.11.2025 über das Thema Einbruchschutz - wie kann ich mein Zuhause sicherer machen -. Das Präventionsteam der Polizei hat am Infostand in der Wolfenbütteler Innenstadt einige Bürgerinnen und Bürger beraten. Dabei konnte unter anderem auf einfach genutzte Gelegenheiten wie gekippte Fenster oder Türen sowie fehlende Außenbeleuchtung aufmerksam gemacht werden. Die Bedeutsamkeit entsprechender Einbruchschutzmaßnahmen insbesondere im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit konnten verdeutlicht werden. Kostenlose Beratungstermine im Zuhause der Interessierten konnten vermittelt werden. Auch nutzen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt die Gelegenheit mit den Beamten/-innen bezüglich weiterer Themen in Austausch zu kommen.

