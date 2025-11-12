PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.11.2025.

Landkreis Peine, Hohenhameln (ots)

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hohenhameln, Berkum, B 494, Hildesheimer Straße, 23.10.2025, 06:15 Uhr.

Gefährlicher Überholvorgang bei Berkum - Polizei sucht weitere Geschädigte.

Die Polizei Hohenhameln ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Überholmanövers, das sich im Bereich der Ortschaft Berkum in Fahrtrichtung Hohenhameln ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die betreffende Strecke, als er von einem bislang unbekannten Transportfahrzeug (Vermutlich Iveco) trotz Gegenverkehrs überholt wurde. Der Überholvorgang war derart riskant, dass der 38-Jährige seine Geschwindigkeit massiv verringern musste, um eine Kollision zu verhindern. Auch das Fahrzeug aus dem Gegenverkehr war gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Durch das umsichtige Verhalten der beteiligten Verkehrsteilnehmer konnte ein Unfall verhindert werden. Der Transporter setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei Hohenhameln bittet in diesem Zusammenhang insbesondere den bislang unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, der aufgrund der Vollbremsung stark abbremsen musste, sich als wichtiger Zeuge zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128 409340 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter

