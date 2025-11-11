Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2025.

Täterschaft scheiterte bei Einbruchsversuch.

Salzgitter, Beddingen, Am Hafen, 07.11.2025, 16:15 Uhr-10.11.2025, 07:00 Uhr.

Die Täterschaft hatte versucht, mittels eines Hebelwerkzeuges die Außenjalousie eines Bürotraktes gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Objekt. Es wurde jedoch ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

