Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in eine Grundschule

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 09.11.2025 gegen 16:20 Uhr

Eine unbekannte männliche Person drang in eine Grundschule ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Täter konnte mit dunklen Haaren, einem zarten Bart, einem europäischen Erscheinungsbild und schlanker Figur beschrieben werden. Weiterhin soll der Täter ca. 1,80 m groß und 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Cap. Mutmaßlich war der Täter in Begleitung einer weiteren unbekannten Person. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell