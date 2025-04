Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Am 23. April (Mittwoch) suchten Einbrecher eine Gaststätte in der Hochstraße auf. Zwischen 01 Uhr und 09 Uhr versuchten die Kriminellen zunächst ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nach aktuellem Erkenntnisstand gelangten die unbekannten Täter dann über ein bereits geöffnetes Fenster in den Schankraum der Wirtschaft, wo sie sich an zwei Spielautomaten zu schaffen machten. Sie brachen die Verkleidung der Automaten auf und rissen die Geldkassetten heraus. Die gewaltsam geöffneten und entleerten Geldkassetten konnten unweit der Gaststätte in einem Hinterhof aufgefunden werden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

