Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.11.2025

Cremlingen (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Cremlingen, Elmtrift, 09.11.2025 von 16:00 Uhr bis 10.11.2025, 00:05 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten teilweise durchwühlt. Die Täterschaft entwendete Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Der Gesamtschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Durch die Polizei erfolgte eine Spurensuche am Tatort. Hinweise sind der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

