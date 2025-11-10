POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.11.2025
Cremlingen (ots)
Einbruch in Einfamilienhaus
Cremlingen, Elmtrift, 09.11.2025 von 16:00 Uhr bis 10.11.2025, 00:05 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten teilweise durchwühlt. Die Täterschaft entwendete Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Der Gesamtschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Durch die Polizei erfolgte eine Spurensuche am Tatort. Hinweise sind der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 mitzuteilen.
