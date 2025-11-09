Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 08.11.2025, 09:00 Uhr - 09.11.2025, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Körperverletzung.

Zeit: Samstag, 08.11.2025, 16:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Klesmerplatz.

Hergang: Am Samstagnachmittag ereignete sich vor einem Fachgeschäft eine körperliche Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Mann aus Salzgitter wurde dabei verletzt. Im Fachhandel war es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem bislang unbekannten Mitarbeiter gekommen. Kurz nachdem der 24-Jährige den Laden verlassen hatte, versetzte der Unbekannte ihm einen Faustschlag. Das Opfer ließ die Verletzungen im Krankenhaus behandeln. Der Täter wird als etwa 44 Jahre alt beschrieben und trug zur Tatzeit eine auffällig eckige Brille. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen oder Personen mit Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 05341-8250 zu melden.

Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte.

Zeit: Samstag, 08.11.2025, 20:36 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Erikastraße.

Hergang: Nach einer vorangegangenen Sachbeschädigung und der Aufnahme mehrerer Straftaten wegen Körperverletzung wollten eingesetzte Polizeikräfte die Identität des Beschuldigten feststellen. Der 41-jährige Salzgitteraner verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und zeigte sich verbal und körperlich aggressiv gegenüber den Beamten. Aufgrund dessen sollte der Beschuldigte zur Feststellung der Identität mit Stahlhandfesseln fixiert und nach Personaldokumenten durchsucht werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Während des Transports bedrohte er die Polizeibeamten und versetzte einem Beamten einen Kniestoß. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Ingewahrsamnahme nach Missachtung eines Platzverweises.

Zeit: Samstag, 08.11.2025, 21:12 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Kniestedter Straße.

Hergang: Zur genannten Zeit kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 42-jährigen und einem 43-jährigen Mann aus Salzgitter. Nach Feststellung der Personalien erteilten die eingesetzten Polizeibeamten dem 43-Jährigen einen Platzverweis für den Ereignisort. Dem Platzverweis kam der Mann zunächst nach, kehrte jedoch kurz darauf wieder zurück. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung des Platzverweises eingeleitet.

